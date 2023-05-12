Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen annelere gönderilmek için yardım kolileri hazırlandı. “Dayanışma İyileştirir” sloganıyla hazırlanan çalışmayla deprem bölgesindeki annelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmaya devam edildi. Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda belediye personelince hazırlanan temel gıda malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri dün yola çıktı.

“ANNELER GÜNÜ” SÜRPRİZİ

Maltepe Belediyesi ayrıca onlarca anneye, Anneler Günü dolayısıyla yemek verdi. İlçenin 18 mahallesinden kadınların katıldığı ve Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte canlı müzik eşliğinde halaylar çekildi. Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüm annelere “Kız çocuklarınızı mutlaka okutun” diye seslendi.

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