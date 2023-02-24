Sismik dinleme cihazlarıyla enkazı dinleyen ekipler 2 yaşındaki bir bebeği de canlı olarak enkazdan çıkardı. Belediye Başkan Ali Kılıç, “Depremin gerçekleştiği sabahın ilk saatlerinde, hemen arama-kurtarma ekibimizi arayarak birimde toplanmaları talimatını vermiştim. Uçakla bölgeye gidilmesi söz konusu olunca, 25 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibimizi bölgeye gönderdik. Bölgeye ilk giden ekiplerden biri Maltepe Belediyesi personeliydi. Teşekkür ediyorum” dedi.

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası görevlendirildiği Hatay’a ilk ulaşan ekiplerden oldu. 16’sı erkek 9’u kadın 25 profesyonel kişiden oluşan ekip, depremden en çok etkilenen ilçelerden Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Depremin ilk gününde 7 kişi canlı olarak kurtarılırken mucizeler de gerçekleşti. Ekipler, Antakya’da 17 yaşındaki Ali Sarıbay isimli bir genci ve 91 saat sonra iki yaşındaki bir bebeği enkaz altından çıkardı.

“FELAKETİN BOYUTU ÖLÇÜLEMEZDİ”

Ekiplerin çalışmaları ve depremin yaşandığı günden hemen sonra yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren Maltepe Belediyesi’ne bağlı arama-kurtarma ekiplerinin amiri Kemal Kartalkaya, “6 Şubat sabahı deprem haberini aldığımızda hemen haberleşme zincirimizi başlattık ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde toplandık. Merkezde AFAD ile iletişime geçtik. Burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık, bütün arama-kurtarma ekipmanlarımızı araçlarımıza yükledik. Hızlı bir şekilde havaalanına gittik. Saat 6’yı 10 geçe Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket ettik. Adana’ya indiğimizde hemen orada bir otobüs ayarladık ve oradan Hatay’a doğru yola çıktık. Orada yetkililerden olayın çok büyük olduğunu ve felaketin boyutunun ölçülemez olduğunu, hemen bir enkaza girip çalışmamız gerektiğini öğrendik. Biz de Hatay’da Odabaşı Mahallesi’nde çalışmaya başladık.” dedi.

91 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Sonrasında hemen çalışmaya başladıklarını ifade eden Kemal Kartalkaya sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekten mahalleye girdiğimizde felaket ile karşılaştık. Çok büyük bir felaket vardı ve ortada çok az profesyonel arama-kurtarma ekibi vardı. Çünkü ilk uçakla bizlerle beraber birkaç ekip geldi. Koca bir mahallede tek ekip vardık ve çoğu evden ses geliyordu. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Sağanak yağmur ve artçı depremler çalışmamızı etkiledi. Biz aralıksız 24 saat o sağanak yağmur ve dolu yağışının altında o enkazda çalıştık. Birinci günde çalışmalarımızın sonunda 7 canlıyı çıkardık. Toplamda orada 9 gün görev yaptık. 9 gün içerisinde 16 canlıyı çıkardık. Ayrıca sismik-akustik dinleme cihazımız sayesinde 100’den fazla yerde arama yaptık. Arama yaptığımız yerlerden 20’den fazla canlı çıkarıldı. Bu süre içerisinde 30’dan fazla cenazenin sevkini sağladık, 5 sağlık personelimiz 1 ambulansla yerinde 250 afetzedeye müdahale ettik, 25 afetzedenin hastaneye sevkini sağladık. Ayrıca Akevler Mahallesi’ndeki bir enkazda sismik dinleme sayesinde 91 saat sonra 2 yaşındaki bir bebeği canlı çıkardık.”

“9 KADIN PERSONEL CANLA BAŞLA ÇALIŞTI”

Arama-kurtarma ekibinden Aslıhan Akman İri ise, “Arama-kurtarma ekibimiz 25 personelden oluşuyor. 9’umuz kadın personel. Bu ekip oluşturulurken daha çok toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulmaya çalışıldı. Tabi ki bu, başvurular dâhilinde gerçekleşti. Hatay’a giderken 9 kadın da gitti. En başta arama-kurtarma personellerinin çoğunlukla erkek olduğunu görüyoruz. Bu işi sadece onların yapabileceğine inanan insanlar da var ancak orada çok sayıda kadın personel de vardı. Herkes canla başla çalıştı, hepimiz büyük bir özveriyle çalıştık.”

“YARALARI ELBİRLİĞİYLE SARDIK”

Ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bölgeye ilk ulaşan ekiplerden olduklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Depremin gerçekleştiği sabahın ilk saatlerinde, yani 04.17’de, ilk sinyaller bize geldiğinde, haberi aldığımızda, hemen arama-kurtarma ekibimizi arayarak, arkadaşlarımızın birimde toplanması talimatını vermiştim. Daha sonra Sayın valimiz ve kaymakamımızla yaptığımız görüşmelerde ekiplerimiz araçlarını hazırlayarak karayolu ile bölgeye intikal etmek istiyordu ancak ilk uçakla arkadaşlarımızın bölgeye gitmesi söz konusu olunca, 25 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibimizi bölgeye gönderdik, araçlarımız daha sonra arkadan takip ettiler. Aslında bölgeye ilk giden ekiplerden biri Maltepe Belediyesi personeliydi. Sadece sahadaki ekipler değil aynı zamanda Maltepe’deki gençlerden oluşan bir ordunun da 7/24 gelen yardımları paketleyerek, ayrıştırarak, yardımların bölgeye gitmesinde çok önemli katkıları oldu. Bu vesileyle Maltepeli hemşerilerime, arama-kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Yaraları elbirliğiyle sardık. Bir şeyi gördük ki deprem artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Maltepe Belediyesi yaklaşık 3.5 yıldır AFAD ve AKUT ile alanda yaptığı işbirliği sayesinde bugün Maltepe’de yaklaşık 2 bin 500 gönüllümüz deprem eğitiminden geçmiş bulunuyor. 30 kişilik arama-kurtarma birimimizi arttırmayı düşünüyoruz. Her mahallede en azından 200-300 kişilik bir gönüllü grubu olmalı.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ