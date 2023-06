İstanbullular için cazip bir gezi seçeneği olarak görülen Mall of İstanbul Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezidir. Peki, Mall of İstanbul hangi semtte? Metro ile nasıl gidilir? Mall of İstanbul içinde hangi mağazalar var? Bu bilgileri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

Mall of İstanbul Hangi Semtte Yer Alıyor?

Mall of İstanbul, Başakşehir’de yer almaktadır.

Adres: Ziya Gökalp, Süleyman Demirel Blv No:7, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul

Mall of İstanbul 'a Metro İle Nasıl Gidilir?

Mall Of İstanbul’a doğrudan metro hattı yoktur. Bu nedenle birden fazla aktarma yapılması gerekmektedir. Mall of İstanbul'a ulaşım için metro kullanacakların sırasıyla; Taksim, Yenikapı, Bağcılar, Kirazlı Durağı ve Başakşehir- Metrokent Metrosuna aktarma yapmaları gerekmektedir. Ardından İkitelli sanayi durağında inip, Bahariye metrosuna aktarma yaparak Masko Mall of İstanbul durağında inmeleri gerekmektedir.

Mall of İstanbul Ulaşım Bilgileri İçin Tıklayınız

Mall of İstanbul'da Hangi Mağazalar Var?

Mall of İstanbul'da; Abdullah Kiğılı, Adidas, Adl, Adore Oyuncak, Afyon Lokum Atölyesi, Ahmet Arifoğlu,Akasya Optik, Aker, Aldo, Altınbaş,Altınyıldız Classics, Ariş Pırlanta, Arçelik, Atasay, Atasun Optik, Avva, B&G Store, Balon Evi, Bambi, Beko, Bosch, Cacharel, Camper, Cengiz Aktürk, Chakra, Civil, Colin's, Defacto, E-Bebek, Ecco, Flormar,Faik Sönmez, Fenn Optik, Flo, Golden Rose, Gant, Gratis, H&M, H&M Home, Inglot, İdaş, Karaca Home, Karaca Züccaciye, Konyalı Saat, Korkmaz, Koton, Koçak Gold, Koçtaş, LC Waikiki, LC Waikiki Baby, Lizay, Loft, Mac,Mac Fit, Mango, Mango Man, Mavi, Nike, Özdilek, Panço, Penti, Paşabahçe Mağazaları, Ramsey, Samsung, Sarar, Siemens, Süvari, Tefal, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Vestel, Watsons, Zara, Zara Home, Zen Pırlanta, 5M Migros gibi mağazalar vardır.

Mall of İstanbul Mağaza Bilgileri İçin Tıklayınız