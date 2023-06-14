Malkara Belediye Akademisi’nin yıl boyunca eğitim alan kursiyerler için yıl sonu gecesi düzenlendi.

Malkara Kültür Merkezi’nde yılsonu gecesine, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner, Ersin Kaçar, Ahmet Nazif Balcı, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, STK başkanları, dernek başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

Yaşar Demirdelen ve saz ekibinin fasıl dinletisinin ardından bir konuşma yapan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Tüm Malkaralıları, Malkara üst kimliğinde buluşturarak, hemşerilik bilincini yaşatıp sürekli sözünü ettiğimiz dedikodu kültüründen iletişim kültürüne geçen bir Malkara ile mutlu insanlarıyla, içinde yaşayan tüm vatandaşlarıyla büyüyen, gelişen, nefes alan ve yaşayan Malkara'nın temelini oluşturabilmek için Malkara Belediye Akademisini 2015 yılında kurduk. Kurulduğu tarihten bugüne birçok eğitim ve kurslara sahip olan Belediye Akademimiz ilkeleri ve amaçları doğrultusunda Malkara’lı hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Yurdakul’un konuşması sonrasında çocuk halk oyunları gösterisi, İngilizce 1. sınıf öğrencilerinin gösterisi, bağlama kursu gösterimi, piyano öğrencilerinin gösterisi, drama kursu öğrencilerinin gösterisi, aerobik kursu öğrencilerinin gösterisi, keman kursu öğrencilerinin gösterisi, çocuk korosu dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Kursiyerlerin gösterileri salonda bulunan katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)