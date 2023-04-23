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Malatya Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu İlgazi'nin cesedi bölgeden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Anketlerde hesaba katılmayanlar seçimin kaderini belirler mi? Kim bunlar?

İlgazi'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.