Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde başlatmış olduğu çalışmalarla Malatya trafiğini rahatlatacak, ulaşımda yeni alternatif yollarla ulaşım ağında sorunsun bir şehir oluşturma noktasında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya'nın Orduzu Mahallesinde çok güzel hizmetlere imza atıldığını belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Ulaşım noktasında Güldal Akşit Bulvarının önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir ise yaptığı açıklamada, "Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Güldal Akşit Bulvarı ulaşım noktasında önemli bir yere sahip. Yol güzergahımızda beş bin kişilik kapalı spor salonumuz, MEGSAŞ Ekmek Fabrikamız, Fuar Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Tabiat Parkı, Orduzu Mesire alanı bulunmakta. Ayrıca bu bölgemizde TOKİ tarafından deprem konutları yapılmakta. Güldal Akşit Bulvarı bu bölgemizde önemli bir ulaşım merkezi konumuna gelmiş oluyor. Çalışmalarımız kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırımlarımız, yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Gelincik tepe bölgesinden Çınar Park’a kadar olan bölümde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız Çınar Park’tan Çevre Yoluna kadar olan kısımda devam ediyor. Sayın Başkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi Malatya’yı tek arterli bir merkezden çıkararak alternatifi olan çok arterli bir ulaşım altyapısına kavuşturuyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat imkanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu. MALATYA (İGFA)