Malatya'da bir otomobilin bagajına ve servis tepsisine gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, aracın bagaj kısmına ve servis tepsisine gizlenmiş 9 kilo 720 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince otogardaki bir şüphelinin üzerinde ise 292 gram sentetik uyuşturucu, 4,53 gram kokain, 201 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)