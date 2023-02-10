Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı

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İsmi Yasemin olan kadının enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.

AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem lerden etkilenen Malatya 'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.