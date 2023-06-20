Malatya- Sivas Bölgesel Treni ilk seferine uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Devlet Demir Yolları Türkiye’de ilk defa hızlı tren hatları oluşturdu" dedi.

Malatya’yı Sivas üzerinden hızlı tren ile buluşturacak olan“Malatya-Sivas Bölgesel Treni” İlk Seferine Uğurlama Törenine katılan Başkan Gürkan,Malatya- Sivas Bölgesel Treni’nin Malatya’ya ve Malatyalı vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Hızlı tren ile Malatya’dan Ankara’ya altı buçuk saatte gidilebileceğini ifade eden Başkan Gürkan, “İnsanlık medeniyetine baktığımızda teknolojinin başlangıcı olan buharın bulunması, buharın gemilerde ve raylı sistemlerde kullanılması insanlık tarihinde teknolojinin başlangıcı olarak da değerlendirilir. Ülkemizde de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde özellikle Abdülhamid Han Dönemi’nde Anadolu ve Osmanlı topraklarında demir yolu hatları inşa edilmiştir. Bu hatlardan en önemlisi de Hicaz Demir Yolu Hattı’dır. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, medeniyetin ulaşımdan geçtiğini belirterek, Anadolu’nun bir an evvel demir ağlarla örülmesi noktasında talimatlar vermiştir. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde demir yolunun ayağa kalkması gerektiği talimatı ile birlikte Devlet Demir Yolları Türkiye’de ilk defa hızlı tren hatları oluşturuldu. Eskişehir-Ankara Hattı, Ankara- İstanbul Hattı, Ankara- Konya Hattı şimdide Ankara- Sivas Hattı ve Malatya bağlantısı yapıldı" diye konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya’dan Ankara’ya gitmek isteyen bir yolcu, Malatya’da trene bindikten 6,5 saat sonra Ankara’da olacağını söyledi.