Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu, her 4 binadan 1'inin yıkıldığı Malatya'da enkaz iki bölgedeki 830 dönüm alanda toplanıyor.

Depremlerin ardından 4 bin 442 yıkık, 948 acil yıkılacak binanın bulunduğu kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile köylerde enkaz kaldırma çalışmaları 188 ekskavatör ve 677 kamyonla yürütülüyor.



Bugüne kadar 1447 yıkık ve acil yıkılacak binanın bulunduğu 1 milyon 131 bin metrekarelik alanda çalışma tamamlandı. Enkaz kaldırmada fiziki gerçekleşme ise yüzde 53 oldu.



Malatyalı vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmalarına“ Malatya şehir mezarlığına sadece insanlarımızı değil şehrimizide gömüyoruz ” diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar Malatya’nın bu depremlerle birlikte ucube bir kente dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, “ Bu enkazlarda hepimizin anıları ve hayalleri var ” diyerek yetkililerden şehrin yeni görünümünün eskiyi aratmamasını istediler.