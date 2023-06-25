Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Malatya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Malatya Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 475,06 0,71 0,8 Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 463,26 1,56 1,57 Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 456,11 2,21 – Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,44 3,45 2,86 Malatya / Yeşilyurt / Şehriban Günata Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,13 5,92 –

Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 413,78 7,64 5,34 Malatya / Battalgazi / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 411,98 7,92 6 Malatya / Yeşilyurt / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 407,14 8,71 6,95 Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 386,85 12,32 12,63 Malatya / Arapgir / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 379,09 13,86 12,67 Malatya / Darende / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 374,24 14,87 13,45 Malatya / Battalgazi / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 369,20 15,95 14,52 Malatya / Yeşilyurt / Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 343,75 22,09 – Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 337,00 23,94 26,32 Malatya / Battalgazi / Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 333,62 24,9 22,16 Malatya / Darende / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 270,29 49,28 44,66 Malatya / Battalgazi / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,10 50,9 59,32 Malatya / Battalgazi / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,76 59,23 98,89 Malatya / Yeşilyurt / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,38 61,21 97,83 Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 211,83 85,48 – Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 181,28 98,31 – Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 179,95 98,52 – Malatya / Battalgazi / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 165,47 99,73 99,59

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.