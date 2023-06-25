Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Malatya ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Malatya Liselerinin 2021 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|475,06
|0,71
|0,8
|Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|463,26
|1,56
|1,57
|Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|456,11
|2,21
|–
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,44
|3,45
|2,86
|Malatya / Yeşilyurt / Şehriban Günata Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,13
|5,92
|–
|Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|413,78
|7,64
|5,34
|Malatya / Battalgazi / Malatya Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|411,98
|7,92
|6
|Malatya / Yeşilyurt / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|407,14
|8,71
|6,95
|Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|386,85
|12,32
|12,63
|Malatya / Arapgir / Kerem Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|379,09
|13,86
|12,67
|Malatya / Darende / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|374,24
|14,87
|13,45
|Malatya / Battalgazi / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|369,20
|15,95
|14,52
|Malatya / Yeşilyurt / Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|343,75
|22,09
|–
|Malatya / Battalgazi / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|337,00
|23,94
|26,32
|Malatya / Battalgazi / Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|333,62
|24,9
|22,16
|Malatya / Darende / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|270,29
|49,28
|44,66
|Malatya / Battalgazi / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,10
|50,9
|59,32
|Malatya / Battalgazi / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,76
|59,23
|98,89
|Malatya / Yeşilyurt / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,38
|61,21
|97,83
|Malatya / Doğanşehir / Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|211,83
|85,48
|–
|Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|181,28
|98,31
|–
|Malatya / Battalgazi / Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|179,95
|98,52
|–
|Malatya / Battalgazi / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|165,47
|99,73
|99,59
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalıdır. En güncel bilgilere ulaşmak için Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili kaynakları takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ