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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 bin 281 vakaya çıkış yaptı. Vaka sayılarının arttığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. 2022 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bin 186 vakaya çıkış yapıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, 2023 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında 2 bin 281 vakaya çıkış yapıldığını ve geçen seneye oranla vaka sayılarının yükseldiğine vurgu yaptı.

OLAYLARA MÜDAHALE ETMEDEKİ ORTALAMA SÜREMİZ 5 DAKİKA

Büyükşehir Belediyesinin yeterli donanıma sahip olduğunu belirten Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olan İtfaiye Teşkilatımız 19 şubemizde 7/24 esasına dayanarak çalışıyor. İmkân ve kabiliyeti yüksek, teknolojik aletleri, ekipmanları ve yetişmiş personeli ile şehrimize her bölgesine hizmet ediyoruz. 2022 yılının Haziran-Temmuz- Ağustos aylarında bin 186 vakaya çıkış yapmışken, 2023 yılının Haziran- Temmuz- Ağustos aylarında 2 bin 281 vakaya çıkış yapıldı. Bu rakam geçen seneye oranla iki katı bir seviyeye sahip. 2023 yılı arşivlerimize olayların ve yangınların çokça yaşandığı bir yıl olarak geçti. Bu olayların çoğu anız, arazi, bahçe kısmen ormanlık alan yangınları meydana geldi. Bu yangınların bir kısmı vatandaşların temizlik amacıyla anız ve otların yakılmasından kaynaklı yangınlardı. Bu sene çokça karşılaştığımız yangınlardan biriside çatı yangınlarıydı. Genellikle ağır hasarlı binalarda bilinçsizce söküm yapan elemanların, bina sahipleri yangın çıkarabilecek materyalleri bilinçsizce kullanmaları, çatılarda çalışılan bir işçinin sigara izmaritini bilinçsiz bir şekilde çatıya atması ve elektrik kablosu içerisinde bulunan bakırı almak kullandıkları bazı yöntemler neticesinde çatı yangınlarıyla sıkça karşılaştık" diye konuştu.

Her ne kadar hızlı bir teşkilatta olsak, yine de vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Katipoğlu, "Şehrin içerisine müdahale etmedeki ortalama süremiz 5 dakika, maksimum 8 dakikayı buluyor ama ortalamamız 5 dakika ki bu çok iyi bir süredir. Çok şükür çıkan yangınlardan dolayı bir can kaybı yaşanmadı ama ciddi maddi kayıplar meydana gelebiliyor.Milli ekonomi noktasında ciddi zararları oluyor. Depremi yaşayan bir iliz, vatandaşlarımızdan bu tür tadilat ve tamirat noktalarında çalışmalar yaparken, dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın desteğiyle ciddi ekipmanlara sahip olduklarını belirten yetkililer, o nedenle Malatya'nın Türkiye genelinde şanslı illerden birisi olduğunu kaydetti.

5 VATANDAŞIMIZ SUDA BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan 2023 yılı içerisinde Malatya’da yaşanan boğulma olayları hakkında da açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “2023 yılı itibariyle yangın, trafik kazası gibi birçok olaya çıkış yaptığımız oldu ama bunlardan 5’i de boğulma vakası idi. Maalesef 5 vatandaşımız suda boğularak hayatlarını kaybettiler. Konuyla alakalı gerek okullarda gerekse de verdiğimiz tüm eğitimlerde gerekse de sosyal medya ve basın kuruluşları aracılığıylasürekli uyarılarda bulunuyoruz. Çok tecrübeli su altı arama kurtarma ekibimiz var. Yaklaşık 23 yıllık bir geçmişe sahip, Türkiye’nin eski ekiplerinden birisidir. Sadece Malatya ile sınırlı değiliz, Türkiye’nin hemen her ilinde vakalara gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte ve önümüzdeki yaz dönemi sürecinde hemşehrilerimizden dip yapısınınbilinmediği baraj, göl ve göletlere girmemesi noktasında uyarılarda bulunmak istiyoruz” deiye konuştu. MALATYA (İGFA)