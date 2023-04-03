Artan kira fiyatları ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına neden olurken TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre eylül ayından itibaren mal sahibi veya kiracı, arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sorunu arabuluculukla çözemediği takdirde mahkeme yolu açılacak.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre arabulucu Mehmet Ali Baran, bu tür uyuşmazlıklar için "Komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve nihayetinde de taşınır taşınmaz malların ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığında dava şartı kapsamına girdi" dedi.

Arabuluculukta başarısız olunduğu taktirde bu durumu gösteren bir tutanak düzenleneceği belirtilirken Baran şöyle devam etti:

"Anlaşma olmazsa arabulucu tarafından tarafların iradesine uygun bir şekilde bir son tutanak düzenlenecek. Tarafların bir araya geldiğine müzakere ettiklerine dair bir tutanak tutacak. Bunu da taraflara verecek bu tutanakla birlikte dava dilekçelerine ekleyerek dava açabilecekler."