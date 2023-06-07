MİGROS makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 14 Haziran tarihine kadar %50 indirim uygulayacak. İşte %50 indirimli makyaj ve kişisel bakım ürünleri...
MİGROS %50 İndirimli Makyaj Ve Kişisel Bakım Ürünleri
-Colgate Gelişmiş Beyazlık Diş Macunu 50 ml: 19.90 TL
-Urban Care Style Guide Matte Wax 100 ml: 99.95 TL
-Urban Care Go Nuts With Coconut Kuru Şampuan 200 ml: 83.95 TL
-Egos Wax Ultra Güçlü 100 ml: 61.75 TL
-Egos Islak Sert Jöle 400 ml: 54.95 TL
-Egos Islak Sert Jöle 250 ml: 40.75 TL
-Egos Islak Sert Jöle 150 ml Tüp: 36.95 TL
-Egos Ultra Güçlü Tutuş 400 ml: 54.95 TL
-URBAN Care Biotin & Keratin Saç Bakım Şampuanı 250 ml: 82.25 TL
-Palmolive Gentle Wash Badem Duş Jeli 500 ml: 24.95 TL
-Herbal Essences Şampuan Besleyici Çarkıfelek Çiçeği 400 ml: 89.95 TL
-Le Petit Marseillais Organik Karpuz-Fesleğen Duş Jeli 400 ml: 44.45 TL
-Le Petit Marseillais Men Ardıç Ağacı Ve Füjer Duş Jeli 400 ml: 49.95 TL
-Le Petit Marseillais Organik Frenk Üzümü-Nane Duş Jeli 400 ml: 44.45 TL
-Le Petit Marseillais Mandalina Ve Misket Limonu Duş Jeli 400 ml: 49.95 TL
-Le Petit Marseillais Duş Jeli Akdeniz Çileği 650 ml: 60.95 TL
-Dove Köpük Duş Jeli Argan Yağı 10 Kat Daha Yoğun Köpüğe Sahip Kremsi formül 200 ml: 64.95 TL
-Garnier 400 Ml Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu: 49.50 TL
-Nivea Aleo Vera&Jojoba Nemlendirici El Kremi 75 ml: 29.95 TL
-Garnier Nem Bombası Canlandırıcı Kağıt Maske 32 gr: 19.95 TL
-Garnier Saf Temiz Bb Krem Açık 50 ml: 119.95 TL
-NIVEA Nemlendirici 10 Dakika Kağıt Maske 1 Adet: 33.45 TL
-NIVEA Soft Krem 300 ml: 48.75 TL
-L'Oreal Paris Men Expert Energetic Yüz Temizleme Jeli 100 ml: 59.95 TL
-NIVEA Yüz Yıkama Köpüğü Yatıştırıcı Kuru Ciltler 150ml : 29.95 TL
-Garnier BB Krem Mucizevi Cilt Kusursuzlaştırma Açık Ton 50 ml: 119.95 TL
-L'Oreal Paris Age Expert Kırışıklık Karşıtı 50 Ml 30+ : 99.95 TL
-Garnier Çift Fazlı Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml: 62.45 TL
-Vi-Vet Sir Ağda Bant Seti 41'li Azulen: 31.50 TL
-Vi-Vet Sir Ağda Bant Seti 41'li Pudralı: 31.50 TL
-Ambre Solaire On The Go Yüksek Koruma 50 Gkf 50 ml: 79.90 TL
-L'Oréal Paris Mega Volume Collagene 24H Siyah Maskara: 159.95 TL
-L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 1N Nötr Alt Ton: 244.95 TL
-L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Yaşlanma Karşıtı Göz Bakım Kremi: 224.95 TL
-L'Oréal Paris Yaş Uzmanı 40+ Kırışıklık Karşıtı Aydınlatıcı Göz Kremi: 99.95 TL
-Loreal Paris Yenileme Etkili Temizleme Jeli 150 ml: 64.95 TL
-L'Oréal Paris Revitalift Filler Yoğun Dolgunlaştırıcı Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi Hyaluronik Asit: 224.95 tl
-L'Oréal Paris Değerli Çiçekler Temizleme Jeli Normal ve Karma Ciltler: 63.95 TL
-L'Oréal Paris Midnight Serum Cilt Yenileme & Cilt Görünümü Canlandırma Etkili 30 ml: 249.95 TL
-L'Oréal Paris MEN EXPERT HYDRA ENERGETIC WAKE UP BOOST YÜZ TEMİZLEME JELİ 150 ml: 59.95 TL
-Revitalift Clinical %12 Saf C Vitamini Aydınlatıcı, Ton Eşitleyici, Gözenek Karşıtı Serum 30 ml: 204.95 TLKaynak: MEHMET AYCAN