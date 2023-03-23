6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremin ardından afetlere karşı hazırlıklarını artırarak sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle ‘Beylikdüzü Mahalle Afet Gönüllüsü’ isimli ortak bir çalışma başlattı. Olası afet anında görev alması planlanan gönüllüler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan ilk toplantıda bir araya geldi. Afet Bilinci ve Gönüllülük, Arama-Kurtarma, Afet Psikolojisi, Temel Yangın Söndürme, İlk Yardım, Afet Haberleşmesi ve tatbikatların yapılacağı eğitimler 4 hafta sürecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise mahalle afet gönüllüsü olacak. Eğitimler yapılacak planlamaların ardından kısa süre içinde başlayacak.

“Her vatandaşımızın Beylikdüzü Afet gönüllüsü olmasını istiyoruz”

Toplantıda yaptığı konuşmasında katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer Beylikdüzü Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları ve gönüllülere verilecek eğitimler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Esmer, “Afetlerde görev alacak kamu görevlilerinin bir kısmının da afetzede olabileceği ve göreve gelemeyeceği düşünüldüğünde kamu kurumlarında görev yapan personellerin çalışmalarda yetersiz kalacağı, bu nedenle gerçekleştirilecek çalışmalara eğitim almış, bilgili, bilinçli ve sorumluluk sahibi gönüllülerin katılım göstermesi ve destek vermesi gerekecektir. Tüm süreçleri sağlıklı yürütebilmek için toplumun tüm kesimlerine yani sizlere ihtiyacımız olacaktır. Onun için bu salonda bulunan ve Beylikdüzü’nde yaşayan her vatandaşımızın Beylikdüzü Afet gönüllüsü olmasını istiyoruz. Gerekli eğitim ve hazırlıkların yapılmasıyla, afetleri çaresizlik ve korkuyla beklenen felaketten, başa çıkılabilecek bir olguya dönüştürmek mümkündür” diye konuştu.