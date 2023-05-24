Gündüz Magnum Double Sunlover, gece Magnum Double Starchaser olmak üzere yeni yaz lezzetini kutlamak için bir araya gelen haz tutkunlarına kapılarını açan Magnum, tüm yıldızların "Starchaser ve Sunlover" kıyafet koduyla katıldığı partide boy gösterdi. Hande Erçel’in, Hakan Yıldırım elbisesiyle içindeki Starchaser'ı açığa çıkardığı bu özel partide, müzik, eğlence ve haz dolu dakikalar yaşandı.

Katılımcılar partide Barbara Butch ve Je t’Aime party by Dorion gibi yerel sanatçıların performanslarının yanı sıra gecenin eğlencesine damgasını vuran Burna Boy ve Bob Sinclar'in ritimleriyle dans etti.

Ünlü isimler son 10 yıldır Cannes Magnum Beach partilerinin vazgeçilmezi olan ve bir simge haline gelen Magnum Dipping Bar'da kendi Magnum’larını tasarladı.

Parti, TikTok yıldızı, şarkıcı ve söz yazarı JVKE'nin NASA'nın veri kütüphanesinden alınan ve evrenin en büyük yıldızı olan Güneş’in çıkardığı seslerin eklenerek yeniden düzenlediği hit parçası Golden Hour’u ve Magnum'un Haz Hiç Bitmesin kampanyasını kutlamak için düzenlendi.

Etkinliğin gündüz akışında ise Magnum, Cannes'daki ikonik Magnum Beach'de şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı JVKE, şarkıcı ve dünyaca ünlü TV yıldızı Nicole Scherzinger ve güneş verileri sonifikasyon uzmanı Dr. Robert Alexander'ın katılımıyla düzenlenen Müzikte Sınırsız Yaratıcılık paneline ev sahipliği yaptı. Müzikte yaratıcılığın uzayla birleşmesinin kutlandığı bu iş birliği, Magnum'un La Croisette'teki 10. yılını kutluyor ve dünyanın dört bir yanından haz peşindekileri her yaz müziğin birleştirici gücüyle bir araya getiriyor. Magnum bu yaz gece ve gündüze özel lezzetleriyle her anın tadını çıkarmaları için ilham oluyor.

Yenigün Haber Merkezi