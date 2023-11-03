Zuhal Topal: Yeni ve Harika Sürprizlerimiz Yolda

Ünlü oyuncu, sunucu ve televizyon yüzü Zuhal Topal MüzikOnair’dan Alper Ergez’in sorularını yanıtladı. Kariyerinden, sektörden ve gelecek projelerinden söz ettiğimiz bu keyifli röportajdan öne çıkanları sizler için derledik.

Sevgili Aslı Çini’nin benimle ilgili güzel planları var ama. Belki ilerde iyi yazılmış bir sit-com olabilir.

Oyunculuğu özlediniz mi? GenişAile, Selena, Sihirli Annem gibi daha bir çok dizide rol aldığınızı biliyoruz. Uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Tekrar düşünüyor musunuz? Var mı projeler?

Elbette özledim ama maalesef görüyoruz ki seyircinin profili,beğenileri,TV yayıncılığı ve içerikleride zaman içerisinde çok değişti ve komedi işleri nerdeyse yok denecek kadar az. Şu saatten sonra açıkçası günde 12 saat çekimi sürecek bir drama veya harici bir projeyi de tercih etmem.Hoş sevgili Aslı Çini’nin benimle ilgili güzel planları var ama:))Belki ilerde iyi yazılmış bir sit-com olabilir. Şanslıyım ki Sihirli Annem’i, Selena’yı Seyreden Çocuklar Şimdinin Z Kuşağı Oldular Onlarla Armada Çok Özel Bir Bağ Var.