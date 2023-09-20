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Zorlu AVM'de Göz Kamaştıran Alışveriş: Burcu Şendir'in Şıklığı

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Zorlu AVM'de Göz Kamaştıran Alışveriş: Burcu Şendir'in Şıklığı
Zorlu Alışveriş Merkezi, sık sık ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ancak son ziyaretçisi olan Burcu Şendir, her zamanki zarifliğiyle gözleri üzerine çekti.

Zorlu Alışveriş Merkezi, sık sık ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ancak son ziyaretçisi olan Burcu Şendir, her zamanki zarifliğiyle gözleri üzerine çekti.

Solo Alışveriş Turu

Cemiyet hayatında parlayan bir yıldız olan Burcu Şendir, alışveriş merkezinin sakin bir gününde tek başına bir alışveriş turuna çıktı. Meydan katını adım adım gezen Şendir, seçkin mağazalardan sezonun en trend ürünlerini inceledi.

Kameralara Özel Pozlar

Sevilen cemiyet figürü, muhabirlerin fotoğraf talebine olumlu yanıt vererek onlara özel pozlar verdi. Bu an, Şendir'in doğallığı ve içtenliğiyle birleşerek kusursuz bir kare olarak hafızalara kazındı.

Dostlarıyla Öğle Yemeği

Alışveriş turunun ardından, Zorlu AVM'nin meşhur mekanlarından Cantinery'de arkadaşlarıyla buluşan Şendir, keyifli bir yemek molası verdi. Bu özel buluşma, hem Şendir'in alışveriş tercihlerini hem de etkileyici şıklığını konuşma fırsatı bulan dostları için unutulmaz bir an oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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