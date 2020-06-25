Ziynet Sali Yine Instagramı salladı

Geçen yıl eylül ayında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Kıbrıs’ta dünya evine giren şarkıcı Ziynet Sali, o zamandan bu yana sadece yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Mutlu giden bir evliliği olan ve sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da bunu gözler önüne seren Ziynet Sali, bu defa takipçilerine yeni projesi için gerçekleştirilen bir çekimle merhaba dedi.

Birbirinden güzel ve çekici göründüğü karelerin sonrasında karavanında çektiği selfieler ile takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, “Bir çekim sonu selfiesiz olur mu? Karavan selfiesi” notuyla paylaşımda bulundu.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Ziynet Sali bazı takipçileri tarafından kilo aldığı yönünde eleştiriler aldı.