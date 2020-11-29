Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan...
Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyoruz
Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs...
CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Zirve Tuğba'nın

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden, başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, son bir ayda medya da zirveye oturdu.

Zirve Tuğba'nın

Sığınak” adlı şarkısıyla youtube da bir haftada 5 milyondan fazla izlenerek dünya genelinde en çok izlenen videolar listesine 82’inci sıradan giriş yapan Yurt, yazılı ve sosyal medyada en çok haber olan isimler arasında ilk beş arasında.
Pandemi dönemini çok sıkı çalışarak değerlendirdiğini belirten Tuğba Yurt, “Yen şarkılar, yeni projeler, akustik çalışmalar, youtube çekimleri, klip hazırlıklarımın hepsini bir arada yürütüyorum. Ama en çok sahnede şarkılarımı söylemeyi özledim. Esas sürprizler ve şovlar orada olacak” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MagazinTuğba YurtSığınak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.