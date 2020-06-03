Zeynep Sever Demirel’den gülümseten 'Üçüncü çocuk' cevabı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Instagram'da stand-up yaptı. 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel’e yayında “Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?” sorusu yöneltildi.

Demirel’in verdiği şu cevap ise takipçilerini gülümsetti: “3. çocuk olursa ‘Yada’, 4. çocuk olursa Veda…”

Yemek konusunda seçici olmadığını da belirten Demirel, “En sevdiğin yemek hangisi?” sorusuna ise “Sushi demek isterdim” dedi ve ‘Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi’ isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti.