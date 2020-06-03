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Zeynep Sever Demirel’den gülümseten 'Üçüncü çocuk' cevabı

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel'in "Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?" sorusuna verdiği cevap gülümsetti.

Zeynep Sever Demirel’den gülümseten 'Üçüncü çocuk' cevabı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Instagram'da stand-up yaptı. 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel’e yayında “Üçüncü çocuk olursa adını ne koyarsınız?” sorusu yöneltildi.

Demirel’in verdiği şu cevap ise takipçilerini gülümsetti: “3. çocuk olursa ‘Yada’, 4. çocuk olursa Veda…”

Yemek konusunda seçici olmadığını da belirten Demirel, “En sevdiğin yemek hangisi?” sorusuna ise “Sushi demek isterdim” dedi ve ‘Karaambar kuru fasulye-pilav çay bahçesi’ isimli bir yerin fotoğrafını paylaşarak gülümsetti.

Anahtar Kelimeler:
çocukZeynep Sever Demirel
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