Zeynep Mansur Yeni Yıla 35 Kiloluk Kıyafetle Girdi
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Sevilen sanatçı Zeynep Mansur, yeni yılı İstanbul Sahne de girdi. Zeynep, son çıkardığı 'Hadi Git ve eğlenceli şarkılarıyla gelen konuklara renkli dakikalar yaşattı.
Yılbaşında İstanbul Sahnede müzikseverlerle buluşan Zeynep Mansur, 35 kiloluk swarovski taşlarla Ayfer Baş'ın hazırladığı kıyafetiyle de tam puan aldı. Zeynep Mansur, sahnede yeni yılın ilk dakikalarında dünyada barış, ülkemize de afetsiz, terörsüz bir yıl dilerken, sahnesini 'İzmir Marşı' ile tamamladı.
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