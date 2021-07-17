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ZEYNEP ER: GÜLŞEN, DÜNYA STARLARINA ÖZENİYOR

Şarkıcı Zeynep Er, son günlerde tartışma konusu yaratan Gülşen'in sahne kostümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZEYNEP ER: GÜLŞEN, DÜNYA STARLARINA ÖZENİYOR

Geçen günlerde Alaçatı'daki sahnesinde transparan bir kıyafetle sahneye çıkan Gülşen, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Sanat camiası da bu tepkiler karşısında Gülşen'e destek mesajları paylaştı.

Şarkıcı Zeynep Er ise bu tartışmalar karşısında, "Bu kadar açık seçik kıyafetlerle 'ben buradayım' diyen şarkıcıları anlayamıyorum. Zaten popülersiniz ve müziğinizle ön planda olmanız gerekirken konserden geriye giydiğiniz kıyafet kalmamalı. Ben açıkçası hoş bulmuyorum. Evet herkes istediğini giymekte özgür ama göz önündeysen ve her yaşa hitap ettiğini düşünüyorsan biraz da dikkat etmelisin. Ayrıca Gülşen'in dünya starlarına özendiğini düşünüyorum. Ben Ebru Gündeş'in, Sezen Aksu'nun ya da Yıldız Tilbe'nin gündem olmak için bedenlerini kullandıklarını hiç görmedim. İşleriyle anılıyorlar ve benim de bu yolda örnek isimler" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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