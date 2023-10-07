Zeynep Dizdar'dan "Seviyo seviyo"

Sözleri Faruk K ve Serkan Balkan'a ait olan şarkının müziği Serkan Balkan, Zeynep Dizdar Faruk K tarafından yapıldı. Düzenlemesi ragga tone ritimleri ile yine Serkan Balkan'a ait 'Seviyo Seviyo'nun klibi stüdyoda çekildi ve yönetmenliğini Faruk K üstlendi.

Uzun zaman sonra müzik dinleyicisi ile buluşacak olan Zeynep Dizdar şarkıya sesiyle her zamanki gibi muhteşem bir hava katıyor. Sekiz ay boyunca aldığı dans derslerinden sonra Zeynep Dizdar klipte de oldukça cesur bir performans sergiliyor.

Stylingi Erek Baytekin ve Oktay Seven tarafından yapılan klibin görüntü yönetmeni ise Aykut Karagöl oldu.

Fotoğraflarda Hossein Khojamli'nin imzası bulunuyor. Aynı zamanda klip Korçelik Şirketler Grubu Ömer Mercan sponsorluğunda çekildi.

Sosyal medyada ve eğlence mekanlarında günlük ve anlık aşklara gönderme niteliğinde olan şarkı muhteşem ritmi ve sözleri ile herkesi saracak .

Yapımcılığını Faruk K'nın üstlendiği 'Seviyo Seviyo' tüm digital marketlerdeki yerini aldı.