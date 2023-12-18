Zeynep Bastık'tan Yılbaşı Dansı

Zeynep Bastık önceki gün Sarıyer'deki Six Senses Hotel'de kurulan Christmas Market'ta konser verdi.

Yılbaşı coşkusunu sahnede hem ekibi hem de seyircisiyle doyasıya yaşayan Zeynep Bastık dans konusundaki hünerlerini gösterdi.

Yıllar önce profesyonel dansçılık yapan Bastık, 'Anadolu Ateşi' ekibindeydi. 2023’ü çıkardığı single’lar ve verdiği konserlerle yoğun bir şekilde geçiren Zeynep Bastık 2024’te de aynı tempoyla çalışmaya devam edecek.