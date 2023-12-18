  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Zeynep Bastık'tan Yılbaşı Dansı

Zeynep Bastık'tan Yılbaşı Dansı

Yayınlanma:
Zeynep Bastık'tan Yılbaşı Dansı
Zeynep Bastık önceki gün Sarıyer'deki Six Senses Hotel'de kurulan Christmas Market'ta konser verdi.

Zeynep Bastık önceki gün Sarıyer'deki Six Senses Hotel'de kurulan Christmas Market'ta konser verdi.

Yılbaşı coşkusunu sahnede hem ekibi hem de seyircisiyle doyasıya yaşayan Zeynep Bastık dans konusundaki hünerlerini gösterdi.

Yıllar önce profesyonel dansçılık yapan Bastık, 'Anadolu Ateşi' ekibindeydi. 2023’ü çıkardığı single’lar ve verdiği konserlerle yoğun bir şekilde geçiren Zeynep Bastık 2024’te de aynı tempoyla çalışmaya devam edecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Gülben Ergen, sahne kostümüyle dikkat çekti
Gülben Ergen, sahne kostümüyle dikkat çekti
Başarılı model İrem Tunalı beyaz perdeye göz kırpıyor
Başarılı model İrem Tunalı beyaz perdeye göz kırpıyor
Mert Ramazan Demir Altın Kelebek Ödülleri'nde Neden Yoktu?
Mert Ramazan Demir Altın Kelebek Ödülleri'nde Neden Yoktu?
Ömür Gedik'ten sahnede cesur pozlar
Ömür Gedik'ten sahnede cesur pozlar
Sema Şimşek podyum kazasıyla korkuttu!
Sema Şimşek podyum kazasıyla korkuttu!
Didem Aksu göz kamaştırdı!
Didem Aksu göz kamaştırdı!
Ünlü isimler EV’de KOSTÜMLÜ 90'LAR PARTİSİ'nde buluştu
Ünlü isimler EV’de KOSTÜMLÜ 90'LAR PARTİSİ'nde buluştu