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Zeynep Bastık Zirvede

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Zeynep Bastık Zirvede
Zeynep Bastık söz ve müziği Mabel Matiz’e ait yeni şarkısı ‘Lan’ ile Spotify, Youtube ve Apple Music dijital platformlarının müzik listelerinde zirvenin sahibi oldu. ‘Lan’ kısa sürede milyonlarca müziksevere ulaşmayı başardı…

Zeynep Bastık’ın Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Lan’ yayınlanır yayınlanmaz müzik dünyasını canlandırdı. 5 günde 1.5 milyon kez dinlenerek YouTube trendler listesinde bir numaraya çıkan ‘Lan’ Spotify’da sadece iki günde 1 milyon dinlenmeyi aştı. 16’ncı sıradan girdiği Top 50 listesinde ise şu an 1’inci sırada ‘Lan’ Apple Music’in Popular Songs listesinde de zirveyi görerek 1 numaraya yükseldi. Zeynep Bastık yeni şarkısıyla müzikseverlerden sosyal medyada övgü dolu yorumlar ve sayısız beğeni almaya devam ediyor.

Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait ‘Lan’ın düzenlemesini ise Bahti Sutekin yaptı. ‘Lan’ Hypers Müzik etiketiyle yayınlandı. Herkesin diline dolanan şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık uzun yıllardır gerek dijital dünyada gerek müzik sektöründe popüler kültürün dinamiklerini yakalayan nadir sanatçılardan. Adını daima trendlere yazdırmaya başaran Bastık ‘Lan’ın başarısıyla bir kez daha müzik dünyasındaki kalıcılığını ispatladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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