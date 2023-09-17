Zeki İçlises, Havalı Yarim Teklisiyle Avrupa'da Fırtına Gibi Esiyor: Ektiğimizi Biçiyoruz

Avrupa sahnelerinin taçsız kralı olarak nitelendirilen Zeki İçlises, yeni teklisi "Havalı Yarim" ile müzik dünyasındaki başarısını katlayarak sürdürüyor. Erken Müzik etiketi ve Fatih Doğaner’in aranjörlüğünde piyasaya sürülen eser, Zeki İçlises'in sahne çalışmalarını ikiye katlamasına olanak sağladı.

Zeki İçlises, müzik kariyeri boyunca yatırımın önemine vurgu yaparak, "Müzik dünyasında doğru yapılan yatırımın size mutlaka geri dönüşü oluyor, fakat doğru kılavuzu bulmalısınız" dedi. Sevilen sanatçı, müzik hayatına en iyi aranjörler, söz yazarları ve bestecilerle çalışarak yatırım yaptığını ve bu sayede elde ettiği başarılara "ektiğimi biçiyorum" şeklinde değerlendirdi.

İçlises, sahne çalışmalarının yoğunluğundan da bahsederek, "Bir ben daha olsa sahne çalışmalarına yetişemeyiz" ifadesini kullandı. Sanatçı, bu başarısının arkasında yetenekli isimlerle çalışmanın yanı sıra, sürekli olarak müziğe yatırım yapmanın da büyük rol oynadığını belirtti.

Yeni teklisi "Havalı Yarim" ile müzik listelerinde hızla yükselen Zeki İçlises, başarılı kariyerini sadece Türkiye ile sınırlı tutmayarak, Avrupa sahnelerinde de devam ettiriyor. Özellikle Türk toplumunun yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gören sanatçı, çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Tekli, Erken Müzik'in dijital platformlarda ve Zeki İçlises'in sosyal medya hesaplarında dinlenebilecek. Sanatçı, "Havalı Yarim"le birlikte ilerleyen günlerde konser ve turne programları da açıklayacak.