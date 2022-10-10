Z KUŞAĞININ DİKKATİNİ ÇEKEN PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISIYLA YENİDEN 1 NUMARA
Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından yayımladığı “Çılgınlar Gibi” şarkısından sonra yeni teklisi ‘Sevgi Arsızı’nı kendi kurduğu müzik şirketi PD Production etiketiyle video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Nihan Akın’a, müziği ve düzenlemesi Emre Bayar’a ait şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.
Bir ayda ikinci tekli çalışmasını yayımlayan Petek Dinçöz yeni single'ı ile başta Apple Müzik olmak üzere yine dijital platformlarda liste yarışında 1 numaraya yerleşmeyi başardı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dinçöz '8 yıl sonra hazırladığım 4 şarkımı peş peşe hız kesmeden yayınlıyorum. İlki yeniden beni canlandırdı. İkinci şakrı ilkinden daha da çok sevildi ve tepkiler harika. Z kuşağının dikkatini çekmek beni mutlu etti' dedi.
Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz’ün tüm kıyafetlerini Pınar Kerimoğlu hazırladı.
Çeşitli besteci ve söz yazarları ile iş birliği yapan ünlü sanatçı, farklı stillerde söylediği şarkılarda hem eğlence hem de duygusallığını gözler önüne yorumcu yönüyle birlikte sunacak.
Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunarken eş zamanlı olarak sahne programlarına başlayacak.
Yapım: PD Production
Söz: Nihan Akın
Müzik: Emre Bayar
Düzenleme: Emre Bayar
Perküsyon: Mehmet Akatay
Gitar: Caner Güneysu
Kemanalar: İstanbul Strings
Ud: Özdemir Güz
Vokal: Berna Anter
Vokal Koçu: Berna Anter
Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu
Kayıt: Emrah Moğulkoç
Dijital Ajans: Locca Records
Basın ve Radyo P&R: Emre Duymaz
Klip Yönetmeni: Erkan Nas
DOP: Oktay Başpınar
DIT: Kuzey Mansuzoğlu
Işık Şefi: Halil Kazar
Set: Metin Albal
Makyöz: Saime Saime
Kuaför & Styling: Mehmet Yiğit
Kurgu & Color: Sinan Taşdemir
Cast Direktör: Serkan Topçuoğlu
Cast Makyaj: Emrah Harmankaya
SEVGİ ARSIZI
Sustum son defa,
En az on adım uzak ol bana.
Taştım, yani sabrettim
Çok geldim sana!
Sanki yok mu başkası, bana senden başkası
Nedir beni üzmeler, ah be dünya tatlısı
Nazı niyazı
Yazı kışı ayazı
Uzun lafın kısası
O tam bir sevgi arsızı
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Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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