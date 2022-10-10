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Z KUŞAĞININ DİKKATİNİ ÇEKEN PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISIYLA YENİDEN 1 NUMARA

Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından yayımladığı “Çılgınlar Gibi” şarkısından sonra yeni teklisi ‘Sevgi Arsızı’nı kendi kurduğu müzik şirketi PD Production etiketiyle video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Nihan Akın’a, müziği ve düzenlemesi Emre Bayar’a ait şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

MAGAZİN 10.10.2022, 09:44
Z KUŞAĞININ DİKKATİNİ ÇEKEN PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISIYLA YENİDEN 1 NUMARA

Bir ayda ikinci tekli çalışmasını yayımlayan Petek Dinçöz yeni single'ı ile başta Apple Müzik olmak üzere yine dijital platformlarda liste yarışında 1 numaraya yerleşmeyi başardı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dinçöz '8 yıl sonra hazırladığım 4 şarkımı peş peşe hız kesmeden yayınlıyorum. İlki yeniden beni canlandırdı. İkinci şakrı ilkinden daha da çok sevildi ve tepkiler harika. Z kuşağının dikkatini çekmek beni mutlu etti' dedi.

Görsel zenginliği ile göz kamaştıran video kliplerde Petek Dinçöz’ün tüm kıyafetlerini Pınar Kerimoğlu hazırladı.

 

Çeşitli besteci ve söz yazarları ile iş birliği yapan ünlü sanatçı, farklı stillerde söylediği şarkılarda hem eğlence hem de duygusallığını gözler önüne yorumcu yönüyle birlikte sunacak.

 

Petek Dinçöz, yenidünyanın yayın anlayışına ve hızına uygun olarak yeni şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunarken eş zamanlı olarak sahne programlarına başlayacak.

 

Yapım: PD Production

Söz: Nihan Akın

Müzik: Emre Bayar

Düzenleme: Emre Bayar

Perküsyon: Mehmet Akatay

Gitar: Caner Güneysu

Kemanalar: İstanbul Strings

Ud: Özdemir Güz

Vokal: Berna Anter

Vokal Koçu: Berna Anter

Mix & Mastering: Özgür Yurtoğlu

Kayıt: Emrah Moğulkoç

Dijital Ajans: Locca Records

Basın ve Radyo P&R: Emre Duymaz

 

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

DOP: Oktay Başpınar

DIT: Kuzey Mansuzoğlu

Işık Şefi: Halil Kazar

Set: Metin Albal

Makyöz: Saime Saime

Kuaför & Styling: Mehmet Yiğit

Kurgu & Color: Sinan Taşdemir

Cast Direktör: Serkan Topçuoğlu

Cast Makyaj: Emrah Harmankaya

 

SEVGİ ARSIZI

 

Sustum son defa,

En az on adım uzak ol bana.

Taştım, yani sabrettim

Çok geldim sana!

 

Sanki yok mu başkası, bana senden başkası

Nedir beni üzmeler, ah be dünya tatlısı

 

Nazı niyazı

Yazı kışı ayazı

Uzun lafın kısası

O tam bir sevgi arsızı

 

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#PETEK DİNÇÖZ #Çılgınlar Gibi #Erkan Nas
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