Yunus Emre Adaya Veda Etti! Kader Arkadaşı Yasin Gözyaşlarına Boğuldu

Survivor All Stara bu hafta veda eden isim oldu şahsen bence çok erken bi eleme oldu zaten yedeklerden geldi derken talihsizlik ile bu senenin en zor potasına düştü. Yasin ile olan vedaları da oldukça duygusaldı.

Birlikte kaldıkları sürgün adasını ateşe veren Yunus Emre ve Yasin kader arkadası olduklarını geri dönerlerse intikam alacakları söylemişlerdi.