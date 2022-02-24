Yunus Emre Adaya Veda Etti! Kader Arkadaşı Yasin Gözyaşlarına Boğuldu
Survivor All Star 2022 de dün gece eleme konseyinde potada olan isimlerde adaya veda eden Yunus Emre oldu. Kader arkadaşı Yasin ile birlikte sürgün adasına gönderilen Yunus Emre, konseyde duygusal anlar yaşadı.
MAGAZİN 24.02.2022, 12:17
Survivor All Stara bu hafta veda eden isim oldu şahsen bence çok erken bi eleme oldu zaten yedeklerden geldi derken talihsizlik ile bu senenin en zor potasına düştü. Yasin ile olan vedaları da oldukça duygusaldı.
Birlikte kaldıkları sürgün adasını ateşe veren Yunus Emre ve Yasin kader arkadası olduklarını geri dönerlerse intikam alacakları söylemişlerdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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