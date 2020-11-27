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Yonca Evcimik ''Ayıp Şeyler'' isimli parçası ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yonca Evcimik ''Ayıp Şeyler'' isimli parçası ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eğlenceli ve sempatik halleri ile sevilen şarkıcı  Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performansı tepki topladı. Rap söylemeye çalışan Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Yonca Evcimik'e bir tepki de, yıllar önce rol aldığı  Çılgın Bediş dizisinin senaristi Burak Akkul'dan geldi. Akkul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum' dedi.

Şarkının dikkat çeken sözleri ise şöyle:

“Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle”

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Ayıp şeylerYonca Evcimikçılgın BedişEleşitiriBurak Akkul
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