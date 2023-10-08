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Yonca Evcimik: 60 Yaşındayım Ama Ruhum Genç Kalmaya Devam Ediyor!

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Yonca Evcimik: 60 Yaşındayım Ama Ruhum Genç Kalmaya Devam Ediyor!
1991'de 'Abone' isimli albümüyle müzik dünyasına adım atan Yonca Evcimik, 'Çılgın Bediş' adlı dizi ile de oyunculuk alanında başarısını gösterdi. Geçtiğimiz aylarda 60. yaşını kutlayan sanatçı, halen enerjisi ve genç ruhuyla dikkat çekiyor.

1991'de 'Abone' isimli albümüyle müzik dünyasına adım atan Yonca Evcimik, 'Çılgın Bediş' adlı dizi ile de oyunculuk alanında başarısını gösterdi. Geçtiğimiz aylarda 60. yaşını kutlayan sanatçı, halen enerjisi ve genç ruhuyla dikkat çekiyor.

Ankara Konserinde Doğum Günü Sürprizi

Ankara'da gerçekleştirdiği konserde, pastayla sahneye sürpriz yapan dansçılara şahit olan Yonca Evcimik, seyircilere espriyle karışık "Pasta çok minik, belki herkese birer lokma düşer." şeklinde bir yorumda bulundu.

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"Genç Ruhumla 60 Yaşındayım"

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Evcimik, "60 yaşındayım ama ruhum genç kalmaya devam ediyor. Bu enerjimden oldukça memnunum." dedi. Sanatçı, bu yıl 45. sanat yılı için özel bir gösteri hazırlığı içerisinde olduğunu da ekledi ve "Böyle bir gösteri 60. yaşımı kutlamak için en uygun olanıydı. Yakında hepinize sunacağım." ifadelerini kullandı.

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Stil İkonu: Yonca Evcimik

Evcimik, son zamanlarda dikkat çekici tarzıyla da adından söz ettiriyor. Renkli pantolonu ve platin sarısı saçlarıyla Instagram'da paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yağdı. Özellikle saçlarına yönelik "Saçların harika görünüyor!" gibi yorumlar aldı.

544 bin takipçisi bulunan sanatçının Instagram hesabında "1995'teki Yonca geri geldi!" ve "Ne giysen yakışıyor, her haliyle harikasın!" gibi olumlu yorumlarla karşılaşmak mümkün.

Kaynak:Haber Kaynağı

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