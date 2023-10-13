Yoğun Trafik
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Türk Pop Müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer Yumlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Türk Pop Müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer Yumlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları gezip alışveriş yapan usta sanatçı, objektifleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Yoğun telefon trafiği yaşayan Nilüfer, hızlı adımlarla AVM’den ayrılırken muhabirlere kolay gelsin arkadaşlar demeyi ihmal etmedi.
Usta sanatçının şık AVM stili ise gözlerden kaçmadı.
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