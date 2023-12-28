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Yogadan Sahneye: Derya Mutlu, Müslüm Gürses’in Unutulmaz Eserini Yeniden seslendirdi

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Yogadan Sahneye: Derya Mutlu, Müslüm Gürses’in Unutulmaz Eserini Yeniden seslendirdi
Türk müzik dünyası, Derya Mutlu'nun sesiyle bir kez daha "Seni Yazdım Kalbime" şarkısının büyüsünü yaşıyor. Müslüm Gürses ile özdeşleşen bu eser, Mutlu'nun yorumuyla yeniden müzikseverlerle buluştu.

Lise yıllarında bir eğlence mekânında sahneye çıkarak müzik aşkıyla buluşan Derya Mutlu, bugün de performanslarıyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

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Yoga eğitmenliğinden, spiritüel çalışmalara, kişiye özel kostüm tasarımından, müzik dünyasına kadar geniş bir alanda kendini geliştiren sanatçı, Avrupa Müzik etiketiyle sanat dünyasında yerini sesi ve yorumuyla sağlamlaştırıyor. Hatem Tutkus aranjörlüğü ile yapılan tekli çalışma, İstanbul'un gizemli noktalarında gerçekleşen "Seni Yazdım Kalbime" şarkısının video klip çalışmasında, sanatçının çok yönlü tarafından gelen yeteneğini ve estetiğini sergiliyor.

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Derya Mutlu'nun yorumuyla yeniden hayat bulan "Seni Yazdım Kalbime", dijital platformlarda yerini almasıyla birlikte güzel sanatçının hızlı çıkışında ilk adımı atmasını gerçekleştiriyor. Geçmişte birçok ödüle layık görülen "Seni Yazdım Kalbime" isimli eser bu kez başarılı sanatçı Derya Mutlu’yu zirveye taşıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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