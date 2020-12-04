Yılmaz Morgül'den sanat dünyasına ağır eleştiriler.

Yılmaz Morgül'ün son dönemlerde çokca konuşulan konulara yaptığı yorumlar sosyal medya da oldukça dikkat çekti. Büyük bir kesim Morgül'e hak verdi. Yılmaz Morgül'ün yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Alışverişe 60 bin, kürke 40 bin TL verip, hava atanlar var. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra da "Asgari ücret alanlara üzülüyorum" diyor.

Gitmiş Türkan Saylan Vakfı’na kürk bağışlamaya çalışıyor. Senin başka gelirin mi yok? Başka bir şeyi bağışla. Dalga mı geçiyorsun Bülent Ersoy!Sabah programı yapan birileri var. İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar ama ekrandalar. Ben öyle bazıları gibi bir eşofmana 20 bin TL vermiyorum. 65 TL'lik pantolon, 128 TL'lik palto giyiyorum. Üzerimdekileri toplasanız 300 TL eder.