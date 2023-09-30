Yılmaz Erdoğan, Zorlu AVM'de Stil Dolu Gezintisi ve Gizemli Toplantısıyla Göz Kamaştırdı!

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Yılmaz Erdoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına gelen ünlü sanatçı, AVM'nin meydan katında bir süre dolaştı. Dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu alanda gezinti yapan Erdoğan, daha sonra meydan katındaki bir restorana geçerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhabirlerin 20 yıl sonra ekranlara döneceği yeni dizi projesi için yönelttiği sorulara cevap veren Erdoğan, ‘’yeni projemiz ‘İnci Taneleri’ için hazırlıklarımız sürüyor, bambaşka bir şey geliyor beklemede kalın’’ dedi.

Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken usta tiyatrocu, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz Erdoğan’ın tarzı, fit görüntüsü ve uyumlu kombini ise dikkatlerden kaçmadı.