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Yıldız Tilbe'nin Keyifli Alışveriş Turu Zorlu AVM'de!

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Yıldız Tilbe'nin Keyifli Alışveriş Turu Zorlu AVM'de!
Türk müziğinin deneyimli sanatçılarından Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezip alışveriş turuna çıkan sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türk müziğinin deneyimli sanatçılarından Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezip alışveriş turuna çıkan sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yoğun ilgiden dolayı bir süre yürümekte zorlanan Tilbe, yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Daha sonra soluklanmak için soluğu Morini’de alan başarılı sanatçı, burada akşam yemeği yiyip günü sonlandırdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Yıldız Tilbe, ‘’yaz konserlerini bitirdik sonbahar için hazırlık yapıyoruz’’ dedi.

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