Yıldız Tilbe Yenilendi

Türkiye’nin en önemli kadın şarkı yazarlarından olan Yıldız Tilbe hem eserleriyle hem de sahnesiyle yıllardır kitleleri peşinden sürüklüyor. Yıldız Tilbe Jolly Joker Vadistanbul’da kapalı gişe bir konser verdi. 2024’ün ilk konserine Yıldız Tilbe uzun afro saçlarıyla çıktı ve dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Durmaksızın kendisine eşlik eden seyirci ise Yıldız Tilbe’yi dakikalarca alkışladı.

Bu yıla yeniliklerle başladığını söyleyen Yıldız Tilbe yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’un da müjdesini verdi. Şarkı ay sonunda müzik severler ile buluşacak. Kariyerinde de büyük bir adım atan Yıldız Tilbe bundan böyle ünlü iletişimci Özgür Aras ile çalışacağını açıkladı. Özgür Aras, Yıldız Tilbe’nin tüm iletişim ve menajerlik işlerini yürütecek.