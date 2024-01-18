Yıldız Tilbe, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız ortak projesi Sunam Yayında

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe’nin dinleyenleri mest eden “Sunam” şarkısı, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız iş birliğinde yepyeni bir yorumla müzikseverin beğenisine sunuluyor!

Sözü ve müziği Muhlis Akarsu’ya ait olan parçanın düzenlemesi Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız tarafından yapıldı.

Yeni single “Sunam”, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.