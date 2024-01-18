  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yıldız Tilbe, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız ortak projesi Sunam Yayında

Yıldız Tilbe, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız ortak projesi Sunam Yayında

Yayınlanma:
Yıldız Tilbe, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız ortak projesi Sunam Yayında
Yıldız Tilbe, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız ortak projesi “Sunam” yayınlandı.

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe’nin dinleyenleri mest eden “Sunam” şarkısı, Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız iş birliğinde yepyeni bir yorumla müzikseverin beğenisine sunuluyor!

Sözü ve müziği Muhlis Akarsu’ya ait olan parçanın düzenlemesi Anatolian Sessions ve Serdar Ayyıldız tarafından yapıldı.

Yeni single “Sunam”, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Demet Akalın: Bülent Ersoy Bizi Şok Etti
Demet Akalın: Bülent Ersoy Bizi Şok Etti
Simge Ünal'dan Türk Mankenlere Taş
Simge Ünal'dan Türk Mankenlere Taş
Pelin Karahan İmajını Yeniledi
Pelin Karahan İmajını Yeniledi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Mutlu Alışveriş
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den Mutlu Alışveriş
Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles
Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles
Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı
Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı
Esra Erol: Mahkemede Cezalarını Bulacaklar
Esra Erol: Mahkemede Cezalarını Bulacaklar