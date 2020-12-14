Yeşim Gül babsı adına Erzincan'daki köy okuluna kütüphane bağışladı

Oyunculuğunun yanısıra Hayır Kapısı Derneği kurucusu Yeşim Gül sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenerek yine çocukların yüzlerindeki tebessüm olmaya devam ediyor. Derneğin kurucusu olarak bizzat kendisinin ilgilendiği çocuklara özellikle kış ayları için ayakkabı, mont, oyuncak, kıyafet gibi ihtiyaçlarına kar kış demeden koşuyor. Kitap okumanın ayrıcalığını, her çocuk gibi Erzincan çocuklarının da hakkı olduğunu savunarak rahmetli babası “Süreyya Aytuğ Gül” adına bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atan usta oyuncu, Erzincan Tercan köyü Başbudak ilkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek kütüphane yardımında bulundu. Açılış için Erzincan’a giden ,her bir öğrenciyle tek tek ilgilenerek yardımlarını bizzat kendisi ileten usta oyuncu Yeşim Gül, “Erzincan’a kazandırdığımız kütüphane sayesinde pırıl pırıl gözleriyle, kalplerindeki sevgi ve yüzlerindeki masumiyetle bizleri karşılayan küçük arkadaşlarımın mutluluğu paha biçilemez. Hem yüreğimizi paylaştığımız hem de yardımlarımızı ilettiğimiz bu projelerle ne kadar çok insanın hayatına dokunabilirsek benim mutluluğum da o denli çoğalıyor. Böyle bir projede yer almak o yüzden çok anlamlı ve çok kıymetli ” açıklamasında bulundu.