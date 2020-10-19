Yeni yüzüyle ilk sahne...

Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Şarkıyla ve esprileriyle de geceye damga vuran Sayan, kıyafetiyle çocuksu halini de ortaya çıkardı.

Sahnede Tolga Çam imzalı bir kostüm giyen ve kostümüne "Hello Kity" adını veren Seda Sayan , sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Yüzüne yaptırdığı Fransız askısı çok konuşulan ve uygulamadan sonra ilk konserini veren Seda Sayan kendisini dinlemeye gelenlere nasıl olmuş diye sorunca "Harika olmuş" tezahüratları aldı.