YENİ YAŞINDA KENDİNE AŞK DİLEDİ!

Covid19’dan oldukça korkan Linet arkadaşlarını doğum günü kutlamasına HES koduyla aldırdı. Oldukça keyifli geçen gecede, Linet doğum günü pastasını keserken; ‘Önce kendime bu yıl aşkı, mutluluk ve huzurla birlikte diliyorum. Bu yıl hepimiz birbirimize ne kadar bağlantılı olduğumuzu anladık daha duyarlı şevkatli bir yıl diliyorum. Sosyal olarak yardımlaşacağımız bir yıl olsun. Sahneler herkese moral oluyor. Bu yüzden bir an önce de sahnelerin başlamasını da istiyorum’ diye konuştu.