Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok...
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9...
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük...
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam...
Diyanet İşleri Başkanlığı: Hac ibadeti kura ve kayıt hakları 2021 için devam etmektedir
Hac ibadeti kura ve kayıt...

YENİ YAŞINDA KENDİNE AŞK DİLEDİ!

Söylediği şarkılarla 7’den 70’e herkesi kendisine hayran bırakan ünlü sanatçı Linet, yeni yaşını 10 kişilik arkadaş grubuyla Fairmount Quasar otelde kutladı.

YENİ YAŞINDA KENDİNE AŞK DİLEDİ!

Covid19’dan oldukça korkan Linet arkadaşlarını doğum günü kutlamasına HES koduyla aldırdı. Oldukça keyifli geçen gecede, Linet doğum günü pastasını keserken; ‘Önce kendime bu yıl aşkı, mutluluk ve huzurla birlikte diliyorum. Bu yıl hepimiz birbirimize ne kadar bağlantılı olduğumuzu anladık daha duyarlı şevkatli bir yıl diliyorum. Sosyal olarak yardımlaşacağımız bir yıl olsun. Sahneler herkese moral oluyor. Bu yüzden bir an önce de sahnelerin başlamasını da istiyorum’ diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Linetşirket Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.