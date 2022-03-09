Yeni Akit'in Yerden Yere Vurduğu Şahan Gökbakar, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Şahan Gökbakar, " Bugün yeni akit,benim için şöyle yazmış. "Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi. "Ben halkın bir ferdiyim birader. Norveç vatandası mıyım?Zamlar da hepimizin cebini etkiliyor! Allah akıl versin!" dedi