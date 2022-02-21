Yemin'in Çifte Kumrularından Üzücü Haber!

Hakkında çıkan evlilik haberlerine cevap veren güzel oyuncu Özge Yağız,

"Geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi aldım. Şu an evlilik düşünmüyorum. Çok iyi giden bir ilişkimiz var." demekle yetindi.

Yeni dizisi hakkında da konuşan Özge Yağız, başarılı bir sezon geçireceklerini söyledi.