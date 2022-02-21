Yemin'in Çifte Kumrularından Üzücü Haber!
Yemin dizisinin başrol oyuncusu olan ve yakın zamanda diziden ayrılan Özge Yağız nişanlısı ile evlenmeyi düşünmediğini açıkladı.
MAGAZİN 21.02.2022, 17:12
Hakkında çıkan evlilik haberlerine cevap veren güzel oyuncu Özge Yağız,
"Geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi aldım. Şu an evlilik düşünmüyorum. Çok iyi giden bir ilişkimiz var." demekle yetindi.
Yeni dizisi hakkında da konuşan Özge Yağız, başarılı bir sezon geçireceklerini söyledi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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