Yeliz Yeşilmen’den Melisa Özmen’e Çok Özel Açıklamalar

Melisa Özmen’in sorularına içtenlikle cevap veren Yeliz Yeşilmen, özel hayatı, moda projeleri ve daha bir çok konu ile ilgili soruları yanıtladı. “ Ben öyle çok modaya uyan biri değilim. Yakışanı ve aykırı olanı giymeyi seviyorum. Moda diye illa o giysiyi alıp giyecek bir karakterim yok “ diyen güzel sanatçı güzellikle ilgili “ yüzümde hiç bir estetik yok, botoks bile yaptırmıyorum. Çok az makyaj yaparım. Yüzüme kolajen kullanıyorum” şeklinde konuştu. Aile hayatı ile ilgili de konuşan Yeşilmen, “ genelde mutlu bir aile ortamımız var. Ama zaman zaman tatlı veya acı atışmalarımız da oluyor. Kavgasız dövüşsüz zaten ev de olmaz. En önemli görevim annelik, ev hanımlığı ve kendi işim. Sıralama böyle gidiyor.” Sosyetik güzel Melisa Özmen’e projelerinden de bahseden ünlü sanatçı, “ önümüzdeki günlerde bir televizyon projesi var, kadın programı ve haftanın 5 günü. Ayrıca bu günlerde kaş ve kirpik serumum çıktı. 1 ay içerisinde de kendi parfümümü çıkarıyorum” açıklamasını yaptı. Melisa Özmen önümüzdeki günlerde de ünlü modacı ve sanatçılarla yapacağı röportajlara devam edecek.

