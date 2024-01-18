Yelda Başaran Serdar Ortaç'ın Bulmacasını Çözdü

Şuan 20 yıllık dostu Serdar ORTAÇ ’a da psikolojik danışmanlık yapan Yelda BAŞARAN Serdar Ortaç'ın BULMACASINI çözdü. Ve ona eski huzurlu günlerine doğru yolculuk yaptırdı. Başaran müzik duyguların kısa yoludur. Serdar ORTAÇ Kalbimize adeta antidepresan etkiler yapan duygularımızın Psikoterapisti bir hayat sanatçısıdır! Onun gibi böyle hayat Misyonu insanların duygusal hayatlarına dokunmak olan hassas ve Başarılı sanatçılar bir süre sonra kendini ne kadar ihmal ettiğinin farkında olmadan sadece üretmeye odaklanarak içinde ki huzuru kaybedebilir. Onların bu huzura tekrar buluşturmak onların BULMACASINI çözmektir. Sevgili serdarla biz bunu yaptık ve birlikte bir huzur yolculuğuna çıktık.

Son zamanlarda herkes onu kendini evine kapattığı için bunalımda olduğunu zannediyor. Halbuki biz serdarla yaptığımız terapiler sonucunda serdar’ın Yalnızlığı bunalım yaşattığı için değil huzur verdiği için seçtiğinin sonucuna vardık .Serdar Ortaç Bulmacasının anahtar şifresi HUZUR dur. Bundan sonra onun adına her şey çok güzel olacak .Sevenlerine müjdeler olsun dedi.

SERDAR ORTAÇ'A MUTLULUK SEPETİ ARMAĞAN ETTİ

Yelda Başaran sağlıklı yaşamakta bir sanattır. Serdar ORTAÇ da sanıldığı gibi sağlıksız değil oldukça sağlıklı beslendiğini dile getiren Başaran bizim işimiz de bir nevi ‘’mutluluk sanatı’’ bugün serdarla bir arada olmamızın sebebi benim uzun zamandır ‘’Yelda başaranla iyi yaşam sanatı’’ adlı köşemde bir hayat sanatçısı olan Serdar Ortaç’ın aslında ne kadar sağlıklı ve kaliteli beslendiğini öyle zannedildiği gibi mutsuz değil mutlu olduğunun mesajını vermekti.

O yüzden bende bugün Serdar ORTAÇ'ı mutlu edecek gıdalardan oluşan bir mutluluk sepeti hazırlayarak kendisine armağan etmek istedim.

SERDAR ORTAÇ VE YELDA BAŞARAN YAKINDA EKRANLARDA OLACAKLAR

Psikolog kimliği yanı sıra sunuculuk yönüyle de takdir toplayan Yelda BAŞARAN Önümüzde ki günlerde Serdar Ortaç'la terapiler sırasında beraber hazırladıkları bir televizyon projesiyle birlikte ekranda olacaklarının müjdesini verdi.

Ünlü psikolog ve sunucu Yelda Başaran hazırladıkları televizyon programının Serdar Ortaç’a ilaç gibi gelip en etkili Antidepresandan daha etkili olacağını vurguladı. Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin ORTAÇ da uzman Psikolog Yelda Başaran’a Serdar’ın yanında olmanız bize güç veriyor .Ona iyi geldiniz İYİ Kİ VARSINIZ diyerek teşekkür ederiz dedi.