Yazarlıktan Oyunculuğa

Kayıp Dağın Gemisi adlı romanındaki dağcıyı canlandıran yazar Yıldız , uzun soluklu tırmanış eğitimleri alarak başkarakteri kısada olsa canlandırdıktan sonra gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmek için ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp'ten kamera önü ve oyunculuk dersleri almaya başladı. Yazar Gökhan Yıldız " Kayıp Dağın Gemisin'nin fragmanını çektik, sıra filminde diyerek, kitaptan filme dönüşen bir hikayenin yazarı olarak da yazarlığın yanı sıra oyunculuğu da eklediğini belirtti.
YENİGÜN HABER MERKEZİ