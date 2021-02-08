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Yazarlıktan Oyunculuğa

Yazar Gökhan Yıldız son romanı için kısa film çekti.

Yazarlıktan Oyunculuğa

Kayıp Dağın Gemisi adlı romanındaki dağcıyı canlandıran yazar Yıldız , uzun soluklu tırmanış eğitimleri alarak başkarakteri kısada olsa canlandırdıktan sonra gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirmek için ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp'ten kamera önü ve oyunculuk dersleri almaya başladı. Yazar Gökhan Yıldız  " Kayıp Dağın Gemisin'nin fragmanını çektik, sıra filminde diyerek, kitaptan filme dönüşen bir hikayenin yazarı olarak da yazarlığın yanı sıra oyunculuğu da eklediğini belirtti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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