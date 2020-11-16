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Yasin Obuz’dan Örnek Davranış

MasterChef 2019’da eğlenceli ve enerjik karakteriyle tanınan, ardından 3. olarak tamamladığı Survivor 2020’de adından başarıyla söz ettiren Yasin Obuz, 21 Kasım’daki doğum günü için bir yardım kampanyası başlattı. 32 yaşına girecek olan ünlü isim bu sene hediye almak yerine sevenlerinden Koruncuk Vakfı’na bağış yapmalarını rica etti.

Yasin Obuz’dan Örnek Davranış

32. yaş gününde kendisini sevenlerden yardım kampanyasına destek olmalarını rica eden Obuz, yaptığı paylaşımda, 

“Herkese Merhaba,

Yeni yaşıma girerken faydalı bir şeylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadaşlarım, marka ekipleri, fanlarım ve takip eden, seven, hediye göndermek isteyen herkese bu doğum günümde hediye kabul etmediğimi buradan söylemek isterim. Yeni yaşımda beni gerçekten mutlu etmek isterseniz Koruncuk Vakfı ile başlattığımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz. Az çok kalbinizden ne koparsa benim için en güzel doğum günü hediyesi bu olacak. Toplayabildiğimiz yardımın tümü, korunma ihtiyacındaki çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nitelikli eğitime erişmesi için kullanılacak. Çok heyecanlı ve çok mutluyum.

Yeni Batman’ler, Aquaman’ler, Müfettiş Gadget’lar ve Arı Maya’lar yetişebilsin diye haydi bağışa BUMM!!” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yasin ObuzKoruncuk Vakfı
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