Yasin Obuz'un Rus Sevgilisi Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Survivor All Star 2022 yarışmacılarından renkli karakteriyle çok sevilen Yasin'in sır gibi sakladığı Rus sevgilisinin Anastasia Petrova olduğu ortaya çıktı. Birbirinden iddialu Pozları ile sosyal medyayı sallayan ve Belarus'ta yaşayan Petrova'nin milyoner bir ailenin kızı olduğu iddia edildi.

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" demişti.