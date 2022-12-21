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Yasemin Sakallıoğlu Burak Özçivit'le Dalga Geçti
Başarılı kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Burak Özçivit'in Arap hayranlarının ilgisini taklit ederek bu anları sosyal medyasında paylaştı.
MAGAZİN 21.12.2022, 16:44 21.12.2022, 17:00
Tarih filmleriyle ününe ün katan Burak Özçiviit geçtiğimiz gün Dünya Kupasını izlemeye Katar'a gitmişti. Özellikle rol aldığı filmlerle arap hayran kitlesi oldukça fazla olan Burak Özçivit, Katar'da zor anlar yaşadı.
Korumalar Ordusuyla Birliikte Yürüdü
Yoğun ilgi karşısında yürümekte zorlanan Özçivit'e korumalar ordusu eşlik etti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle bir çok eleştiride geldi.
Başarılı kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu'da bu anları kendi sosyal medyasında canlandırarark ti'ye aldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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