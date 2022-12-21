Yasemin Sakallıoğlu Burak Özçivit'le Dalga Geçti

Tarih filmleriyle ününe ün katan Burak Özçiviit geçtiğimiz gün Dünya Kupasını izlemeye Katar'a gitmişti. Özellikle rol aldığı filmlerle arap hayran kitlesi oldukça fazla olan Burak Özçivit, Katar'da zor anlar yaşadı.

Korumalar Ordusuyla Birliikte Yürüdü

Yoğun ilgi karşısında yürümekte zorlanan Özçivit'e korumalar ordusu eşlik etti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle bir çok eleştiride geldi.

Başarılı kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu'da bu anları kendi sosyal medyasında canlandırarark ti'ye aldı.