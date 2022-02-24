Yasemin Özilhan Hakkında Çıkan 45.000 TL Krem Önerdi İddialarına Açıklık Getirdi

Yasemin Özilhan'ın, 45.000 tl krem kullandığı ve takipçilerine önerdiği iddia edilmişti.

Hakkında çıkan haberlere cevap veren Özilhan, 45.000 tl krem ne kullanırım ne de tavsiye ederim diyerek şu açıklamalarda bulundu.

"Bende sayenizde 45.000 tl ye krem olduğunuö ğrendim.Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45.000₺ lik kremi ne tavsiye ne de kullanırım.

Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiç birini düzeltme ihtiyacı duymadım.

Bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış.

Ancak ekonomik olarak haber yapılıp,insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti.O yapma gereği duydum. "