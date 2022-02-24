Yasemin Özilhan Hakkında Çıkan 45.000 TL Krem Önerdi İddialarına Açıklık Getirdi
Yasemin Özilhan, 45 bin TL'lik krem linki verdiği haberlerine '2.Sayfa' aracılığıyla şu yanıtı verdi: "45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım..."
MAGAZİN 24.02.2022, 13:16 24.02.2022, 16:27
Yasemin Özilhan'ın, 45.000 tl krem kullandığı ve takipçilerine önerdiği iddia edilmişti.
Hakkında çıkan haberlere cevap veren Özilhan, 45.000 tl krem ne kullanırım ne de tavsiye ederim diyerek şu açıklamalarda bulundu.
"Bende sayenizde 45.000 tl ye krem olduğunuö ğrendim.Aynı marka olabilir ama farklı çeşidi. O yüzden fiyatlarını kontrol edip doğru haber yapabilirsiniz. 45.000₺ lik kremi ne tavsiye ne de kullanırım.
Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiç birini düzeltme ihtiyacı duymadım.
Bulunduğunuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış.
Ancak ekonomik olarak haber yapılıp,insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti.O yapma gereği duydum. "
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 24 Şubat 2022
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:39
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:24
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15